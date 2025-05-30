Водитель «Газели» пострадал от атаки дрона в Белгородской области

В селе Вознесеновка Шебекинского округа дрон ВСУ атаковал «Газель», в результате чего пострадал ее водитель. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Белгородец сам обратился в Шебекинскую ЦРБ. У него выявили баротравму и контузию. После оказания медпомощи врачи отпустили жителя на амбулаторное лечение. «Газель» при этом была уничтожена огнем.

Накануне сообщалось, что под Шебекино от атаки беспилотника на автомобиль пострадал человек. Часом ранее в результате атаки дрона в Белгородской области погиб один житель. Также сегодня двое белгородцев обратились в Шебекинскую ЦРБ с ранениями, полученными от обстрелов ВСУ.

За прошедшие сутки ВСУ выпустили по 11 муниципалитетам Белгородской области не менее 63 различных боеприпасов и совершили атаки 69 беспилотников. Ранения получили четыре человека.

О том, что происходит в макрорегионе после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов