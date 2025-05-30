Два человека пострадали от обстрелов ВСУ в Белгородской области

В Шебекинскую ЦРБ Белгородской области обратилось двое местных жителей с ранениями, полученными в результате обстрелов ВСУ. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Врачи диагностировали у белгородца минно-взрывную травму и касательное непроникающее ранение области головы, а у белгородки — минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение спины. Их переведут в клиническую облбольницу для дальнейшего лечения.

Также повреждение получили частный дом и легковой автомобиль. Информация о других последствиях уточняется, добавил губернатор.

За прошедшие сутки ВСУ выпустили по 11 муниципалитетам Белгородской области не менее 63 различных боеприпасов и совершили атаки 69 беспилотников. Ранения получили четыре человека.

О том, что происходит в макрорегионе после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов