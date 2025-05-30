В Белгородской области за сутки из-за обстрелов ВСУ пострадали четыре человека

За прошедшие сутки ВСУ выпустили по 11 муниципалитетам Белгородской области не менее 63 различных боеприпасов и совершили атаки 69 беспилотников. Ранения получили четыре человека. Зафиксированы разрушения 12 жилых помещений, повреждена линия электропередачи. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков у себя в Telegram-канале.

Над Алексеевским округом система ПВО сбила три БПЛА самолетного типа.

В Белгородском районе поселок Октябрьский и село Петровка атаковали шесть беспилотников. На участке дороги Октябрьский — Щетиновка огнем уничтожило полуприцеп грузовика, в Октябрьском — поврежден частный дом.

В Борисовском районе село Зозули атаковали два дрона. От одного из ударов по автомобилю пострадал водитель. Житель сейчас получает лечение в больнице. Медики оценивают его состояние как средней степени тяжести. Также в селе поврежден частный дом.

В Валуйском округе села, Двулучное, Карабаново, Логачевка, Посохово атаковали семь беспилотников, один из которых удалось сбить. В Двулучном поврежден частный дом и забор другого домовладения.

В Волоконовском районе хутор Шаховка атаковал один дрон. Поврежден забор одного дома и надворная постройка.

В Грайворонском округе села Безымено, Головчино и Новостроевка-Первая обстреляли тремя боеприпасами и атаковали двумя беспилотниками. В Головчино поврежден частный дом. В Новостроевке-Первой также пострадали дом и автомобиль. Оборвана линия электропередачи.

В Краснояружском районе поселку Прилесье, селам Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка, Староселье и хутору Высокий выпустили 49 боеприпасов и совершили атаки 18 беспилотников. В Вязовом повреждения получили три дома, один из них уничтожен.

Над Новооскольским округом система ПВО сбила четыре беспилотника самолетного типа.

Над Старооскольским округом сбит еще один БПЛА. От падения обломков загорелась сухая трава. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание.

Над Чернянским районом сбиты пять беспилотников.

В Шебекинском округе Шебекино, поселок Первомайский, села Белянка, Вознесеновка, Зимовенька, Муром, Первое Цепляево, Ржевка и хутор Марьино атаковали 11 боеприпасами и 22 беспилотниками, 13 из которых были сбиты. В Шебекино во второй раз была ранена боец подразделения «Орлан». Пострадавшую в состоянии средней тяжести доставили в горбольницу №2 Белгорода. Также в городе получили повреждения частный дом, МКД и грузовик. В Белянке повреждены трактор и частный дом, в Зимовеньке — надворная постройка, частный дом и ГАЗель, а в Вознесеновке — еще один частный дом. Кроме того, утром в районе объездной дороги Шебекино дрон атаковал спецтехнику и ранил двух жителей. Одному из них проводят операцию в Шебекинской ЦРБ, второго — перевозят в клиническую облбольницу. Техника также повреждена.

О том, что происходит в макрорегионе после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов