В Белгородской области за сутки из-за обстрелов ВСУ пострадали четыре человека
За прошедшие сутки ВСУ выпустили по 11 муниципалитетам Белгородской области не менее 63 различных боеприпасов и совершили атаки 69 беспилотников. Ранения получили четыре человека. Зафиксированы разрушения 12 жилых помещений, повреждена линия электропередачи. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков у себя в Telegram-канале.
- Над Алексеевским округом система ПВО сбила три БПЛА самолетного типа.
- В Белгородском районе поселок Октябрьский и село Петровка атаковали шесть беспилотников. На участке дороги Октябрьский — Щетиновка огнем уничтожило полуприцеп грузовика, в Октябрьском — поврежден частный дом.
- В Борисовском районе село Зозули атаковали два дрона. От одного из ударов по автомобилю пострадал водитель. Житель сейчас получает лечение в больнице. Медики оценивают его состояние как средней степени тяжести. Также в селе поврежден частный дом.
- В Валуйском округе села, Двулучное, Карабаново, Логачевка, Посохово атаковали семь беспилотников, один из которых удалось сбить. В Двулучном поврежден частный дом и забор другого домовладения.
- В Волоконовском районе хутор Шаховка атаковал один дрон. Поврежден забор одного дома и надворная постройка.
- В Грайворонском округе села Безымено, Головчино и Новостроевка-Первая обстреляли тремя боеприпасами и атаковали двумя беспилотниками. В Головчино поврежден частный дом. В Новостроевке-Первой также пострадали дом и автомобиль. Оборвана линия электропередачи.
- В Краснояружском районе поселку Прилесье, селам Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка, Староселье и хутору Высокий выпустили 49 боеприпасов и совершили атаки 18 беспилотников. В Вязовом повреждения получили три дома, один из них уничтожен.
- Над Новооскольским округом система ПВО сбила четыре беспилотника самолетного типа.
- Над Старооскольским округом сбит еще один БПЛА. От падения обломков загорелась сухая трава. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание.
- Над Чернянским районом сбиты пять беспилотников.
- В Шебекинском округе Шебекино, поселок Первомайский, села Белянка, Вознесеновка, Зимовенька, Муром, Первое Цепляево, Ржевка и хутор Марьино атаковали 11 боеприпасами и 22 беспилотниками, 13 из которых были сбиты. В Шебекино во второй раз была ранена боец подразделения «Орлан». Пострадавшую в состоянии средней тяжести доставили в горбольницу №2 Белгорода. Также в городе получили повреждения частный дом, МКД и грузовик. В Белянке повреждены трактор и частный дом, в Зимовеньке — надворная постройка, частный дом и ГАЗель, а в Вознесеновке — еще один частный дом. Кроме того, утром в районе объездной дороги Шебекино дрон атаковал спецтехнику и ранил двух жителей. Одному из них проводят операцию в Шебекинской ЦРБ, второго — перевозят в клиническую облбольницу. Техника также повреждена.
О том, что происходит в макрорегионе после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».