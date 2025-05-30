Под Шебекино от атаки дрона на автомобиль пострадал человек

В Шебекинском округе Белгородской области дрон ВСУ атаковал автомобиль на участке дороги Архангельское — Муром. В результате ранения получил один человек. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Белгородца в тяжелом состоянии с минно-взрывной травмой и множественными осколочными ранениями головы, живота и рук доставили в Шебекинскую ЦРБ. После оказания медпомощи его на скорой доставят в клиническую облбольницу.

Также атакам беспилотников подверглось Шебекино — два БПЛА ударили по двум предприятиям. На одном повреждены фасад административного здания и три автомобиля, на втором — производственное помещение и прицеп грузовика. Еще три дрона повредили частный дом, гараж, микроавтобус и шесть машин. В селе Ржевка Шебекинского округа пробита кровля частного дома. В Авиловке поврежден легковой автомобиль, в Вознесеновке — частный дом и грузовик.

В Белгородском районе в поселке Октябрьский дрон сдетонировал рядом с домом, повредив окна, фасад и хозпостройки, а также забор и гараж другого домовладения. В Орловке повреждения получила легковушка.

В селе Грузское и поселке Борисовка Борисовского района повреждены два частный дома. В селе Пороз Грайворонского округа из-за обстрела повреждена линия электропередачи. Без света остались жители сел Пороз, Дунайка, Мощеное, Дорогощь, Мокрая Орловка и Рождественка. Электричество восстановят после согласования с Минобороны РФ.

Накануне сообщалось, что от атаки беспилотника по автомобилю в Белгородской области погиб человек. Также сегодня двое жителей региона обратились в Шебекинскую ЦРБ с ранениями, полученными от обстрелов ВСУ.

За прошедшие сутки ВСУ выпустили по 11 муниципалитетам Белгородской области не менее 63 различных боеприпасов и совершили атаки 69 беспилотников. Ранения получили четыре человека.

О том, что происходит в макрорегионе после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов