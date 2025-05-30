Главные новости за 30 мая. Сочи

Группа ВТБ в рамках плана по сокращению непрофильных активов в 2025 году намерена сосредоточиться на продаже недвижимости, не связанной с основной деятельностью, включая полный выход из гостиничного бизнеса.

Житель Лазаревского района Сочи погасил задолженность по алиментам в размере более 2,5 млн руб. после угрозы обращения взыскания на его земельный участок.

В 2025 году в Сочи планируется ввести в эксплуатацию 19 многоквартирных домов в пяти жилых комплексах общей площадью 122 тыс. кв. м. Общий ввод жилья в Сочи в 2025 году составит 750 тыс. кв. м.

В Лазаревском районе Сочи к началу летнего сезона благоустроили 80 пляжей. Для маломобильных граждан на 65 сочинских пляжах создали безбарьерную среду.

В Сочи задержали курьера телефонных мошенников, обманувшего женщину на 6,6 млн руб. Потерпевшая получила эти деньги как компенсацию за гибель сына в зоне спецоперации.

Аэропорт Сочи работает в штатном режиме на фоне непогоды. Непогода не оказала серьезного влияния на функционирование аэродрома города, однако несколько рейсов были перенесены на более позднее время.