В Сочи задержали курьера после аферы на 6,6 млн рублей

В Сочи задержали курьера телефонных мошенников, обманувшего женщину на 6,6 млн руб. Потерпевшая получила эти деньги как компенсацию за гибель сына в зоне спецоперации, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

41-летний житель Челябинской области приехал в станицу Тамань, где забрал у потерпевшей наличные средства якобы для перевода на безопасный счет. После получения денег задержанный на такси отправился в Сочи.

Сотрудники краевого главка, ОМВД по Темрюкскому району и ОМВД по Анапе установили личность и местонахождение соучастника аферистов. Подозреваемого арестовали в квартире знакомой в микрорайоне Мамайка.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Курьеру дистанционных мошенников грозит до 10 лет тюрьмы. Суд заключил его под стражу.

«Ъ-Сочи» писал, что жительница курорта за 10 дней перевела мошенникам более 2,5 млн руб., включая деньги от продажи своего автомобиля. Пострадавшая признала, что видела предупреждения о подобных схемах обмана, однако все равно доверилась злоумышленникам.

Мария Удовик