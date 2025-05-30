В Лазаревском районе Сочи подготовили 80 пляжей к летнему сезону

В Лазаревском районе Сочи к началу летнего сезона благоустроили 80 пляжей. Об этом сообщил глава курорта Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Представители власти осмотрели пляжи «Касабланка» и «Одиссея». Управляющие компании с долгосрочными контрактами направили усилия на постоянное развитие территорий, сделав акцент на семейном отдыхе. На пляжах оборудовали детские и спортивные зоны.

Для маломобильных граждан на 65 сочинских пляжах создали безбарьерную среду.

«Требуем соблюдения норм по размещению оборудования и инвентаря — полоса у воды должна быть свободна от лежаков и открыта для посещения и отдыха»,— подчеркнул глава курорта. В течение летнего периода власти будут контролировать работу всех 180 рекреационных объектов на побережье.

На пляже «Касабланка» к сезону 2025 выровняли галечную полосу, уложили 250 м пешеходных дорожек, установили видеокамеры безопасности и обновили душевые с переодевалками. Специалисты продолжают озеленение променада, соединяющего пляжи «Аквамарин» и «Касабланка». Завершается обустройство площадки для волейбола и детского игрового комплекса.

На пляже «Одиссея» обновлена инфраструктура, уложено 500 м пешеходных дорожек, установлена детская площадка и фотозона. Ведется проект по развитию территории с благоустройством неиспользуемых участков побережья.

В селе Волконка на месте пустыря обустроили спортивно-игровой комплекс с уличным освещением. Комплекс площадью около 2,5 тыс. кв. м включает поле и площадки для командных видов спорта и воркаута. Специалисты установили восемь опор освещения для безопасности горожан в вечернее время. Завершен монтаж детского игрового комплекса. Объект открыт ко Дню города Сочи.

Мария Удовик