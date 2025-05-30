ВТБ планирует продать московский «Хаятт» и сочинскую «Камелию»

Группа ВТБ в рамках плана по сокращению непрофильных активов в 2025 году намерена сосредоточиться на продаже недвижимости, не связанной с основной деятельностью, включая полный выход из гостиничного бизнеса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя президента-председателя правления ВТБ Дмитрия Пьянова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: swissotel-hotels.ru Фото: swissotel-hotels.ru

«В этом году мы концентрируемся на продаже нашей непрофильной недвижимости. Преимущественно это офисные здания от присоединяемых банков»,— заявил господин Пьянов, отметив, что вскоре освободится московский офис крымского банка РНКБ.

Дмитрий Пьянов также сообщил о планах реализации гостиничных активов: «Также выход из гостиниц, из нашего гостиничного бизнеса, ключевые из которых — принадлежащая структурам ВТБ гостиница "Хаятт" в Москве и гостиница "Камелия" в Сочи».

В апреле глава ВТБ Андрей Костин заявлял о намерении банка избавиться от непрофильных активов и сконцентрироваться на банковской деятельности. Это решение принято на фоне ужесточения регулирования со стороны Банка России.

В конце мая регулятор опубликовал доклад с новыми параметрами риск-чувствительного лимита для иммобилизованных активов в рамках регулирования банковской деятельности. Центробанк планирует внедрить эти требования с 1 октября 2026 года.

Мария Удовик