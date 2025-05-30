В 2025 году в Сочи планируют ввести более 120 тысяч «квадратов» МКД

В 2025 году в Сочи планируется ввести в эксплуатацию 19 многоквартирных домов в пяти жилых комплексах общей площадью 122 тыс. кв. м. Об этом рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Согласно утвержденному департаментом строительства региона прогнозному показателю, общий ввод жилья в Сочи в 2025 году составит 750 тыс. кв. м. Для сравнения, за 11 месяцев 2024 года в городе ввели 510,3 тыс. «квадратов» жилья, что на 11,1% меньше, чем за аналогичный период 2023 года, сообщают «Ведомости Юг» со ссылкой на администрацию курорта. Из этого объема на многоквартирные дома пришлось 112,8 тыс. кв. м, а на индивидуальное домостроение — 397,5 тыс. «квадратов». Большая часть жилья в прошлом году была введена в Хостинском районе.

«Ъ-Сочи» писал, что за год стоимость новостроек в Сочи выросла на 5%. Сейчас «квадрат» новостроек на черноморском побережье стоит около 270 тыс. руб., тогда как вторичное жилье — 208,3 тыс. руб.

Мария Удовик