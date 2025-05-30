Аэропорт Сочи работает в штатном режиме на фоне непогоды, рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе воздушной гавани курорта. Непогода не оказала серьезного влияния на функционирование аэродрома города, однако, по данным онлайн-табло аэропорта курорта, несколько рейсов были перенесены на более позднее время.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Самолет авиакомпании «Ред Вингс» в Элисту вместо 07:55 отправился в 10:00. Рейс «России» в Ереван задержался с 09:00 до 10:00. Авиарейс AlMasria Universal Airlines в Шарм-Эль-Шейх перенесен с 10:45 на 13:00.

Также ожидаются переносы рейсов «Уральских авиалиний» в Санкт-Петербург — вместо 11:40 самолет вылетит в 13:00. Рейс «Ред Вингс» в Махачкалу перенесен с 12:05 на 13:55. Два рейса «Уральских авиалиний» в Москву задерживаются с 12:55 на 13:40 и с 14:25 на 15:00. Задерживается также рейс авиакомпании «Победа» в Нижнекамск: самолет вылетит не в 14:40, а в 15:50. Рейс «Ред Вингс» в Ереван отправится с опозданием — вместо 16:20 в 17:05.

На прилет также ожидаются переносы: рейс авиакомпании «Северный Ветер» из Нижневартовска прибудет в 10:51 вместо 10:10, а рейс «Уральских авиалиний» из Домодедово прибудет в 12:40 вместо 11:55.

Метеорологи ранее предупреждали о сильных дождях и грозах в Сочи и на федеральной территории Сириус. Неблагоприятные погодные условия ожидались с вечера 29 по 30 мая 2025 года.

Мария Удовик