Житель Сочи выплатил 2,5 млн алиментного долга под угрозой потери участка

Житель Лазаревского района Сочи погасил задолженность по алиментам в размере более 2,5 млн руб. после угрозы обращения взыскания на его земельный участок. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Исполнительное производство было открыто в Лазаревском отделении судебных приставов. Суд обязал мужчину выплачивать треть своих доходов на содержание детей, однако сочинец регулярно уклонялся от исполнения обязательств.

Приставы активно искали имущество должника, направляя запросы в различные органы. Несмотря на статус самозанятого, алименты житель курорта перечислял нерегулярно, что привело к значительной задолженности.

Должник был привлечен к административной ответственности и получил 20 часов обязательных работ. Попытка оспорить расчет долга в суде не увенчалась успехом.

В результате пристав подал заявление в суд о взыскании на земельный участок должника. Угроза потери недвижимости побудила сочинца полностью погасить долг.

«Ъ-Сочи» писал, что другой житель курорта погасил 1,3 млн руб. алиментов ради сохранения водительских прав. Для защиты прав ребенка были использованы различные меры принудительного воздействия.

Мария Удовик