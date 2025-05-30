Главные новости к утру 30 мая

Спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что представители Соединенных Штатов и стран «евротройки» (Германии, Франции и Великобритании) обсудят предстоящие переговоры в Стамбуле 2 июня, в день возможной встречи делегаций России и Украины.

Темпы роста рынка электронных книг замедлились: по итогам первого квартала показатель составил 24% против 32% годом ранее. Основными драйверами остаются подписная модель (рост на 56%), а также развитие самиздата (публикации произведений авторами без участия издательств) и аудиокниг.

Новым ректором Уральского федерального госуниверситета станет глава Института радиоэлектроники и информационных технологий вуза, кандидат технических наук Илья Обабков. Это следует из приказа Минобрнауки, с которым удалось ознакомиться «Ъ».

К 2030 году Россия может нарастить производство чугуна на 13% от уровней 2024 года, прогнозирует S&P Global. Другие аналитики считают эти оценки слишком оптимистичными, а участники рынка отмечают, что прогноз может быть реализован только при изменении мировой конъюнктуры.

В России возобновляется финансирование центров компетенции по импортозамещению программного обеспечения (ПО). В рамках второй волны правительство РФ выделит на особо значимые IT-проекты 3,2 млрд руб., а совокупный объем с бюджетами компаний составит 33 млрд руб. до 2027 года.

НОВАТЭК рассматривает возможность приобретения около 12 тыс. кв. м в бизнес-парке «Абсолют Переделкино» от ГК «Абсолют» Александра Светакова. Опрошенные «Ъ» эксперты оценивают стоимость объекта в 2,4–3,4 млрд руб. Подыскать большой объем площадей для аренды непросто, поэтому крупные компании все чаще делают выбор в пользу покупки офиса.

Апелляционный суд США оспорил решение Федерального суда по международной торговле о приостановке действия таможенных пошлин президента Дональда Трампа. В документе сказано, что тарифы в отношении иностранной продукции продолжат действовать до вынесения нового решения.

Администрация президента США Дональда Трампа готовит запасной план для сохранения высоких импортных пошлин на случай, если апелляция не отменит решение федерального суда, признавшего их введение незаконным.