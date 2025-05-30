Советники «евротройки» и США встретятся в Стамбуле для переговоров по Украине

Представители США и стран «евротройки» (Германии, Франции и Великобритании) будут в Стамбуле 2 июня, в день возможной встречи делегаций России и Украины. Об этом заявил спецпосланник президента США Кит Келлог в интервью телеканалу ABC News.

«Когда мы прибудем в Стамбул на следующей неделе, мы сядем за стол переговоров и обсудим: как это должно выглядеть. И с нами будет так называемая E3 - советники по нацбезопасности из Германии, Франции и Великобритании»,— сказал господин Келлог.

Спецпосланник президента США не уточнил, будут ли представители стран принимать участие во встрече российской и украинской делегаций.

Глава МИД России Сергей Лавров объявил о предложении России провести второй раунд переговоров с Украиной в Стамбуле 2 июня. Он сообщил, что глава российской делегации Владимир Мединский передаст украинской стороне меморандум, охватывающий все аспекты устранения причин конфликта.

Подробнее о первом раунде переговоров России и Украины — в материале «Ъ» «Россия и Украина перешли от дел к слову».