Главные новости за 29 мая. Сочи

За последние пять лет арендные ставки на однокомнатные квартиры в Сочи выросли в среднем вдвое. Если в мае 2020 года однокомнатную квартиру можно было снять за 25,2 тыс. руб., то сейчас средняя стоимость составляет 50,8 тыс. руб.

В Сочи открылся детский сад «Самшит», который стал крупнейшим дошкольным учреждением в Южном федеральном округе. В строительство вложили свыше 1,2 млрд руб.

Полное технико-экономическое обоснование проекта скоростной автотрассы между Джубгой и Сочи будет завершено к 2030 году по мере реализации этапов.

Автомобильная пробка на трассе А-147 в районе Туапсе достигла 8,4 км и захватила не только участок под городом, но и центральный район курорта. Движение на Агойском перевале остается парализованным.

Тело россиянки, умершей на борту самолета Nordwind Airlines, который совершил вынужденную посадку в Актобе, будет отправлено в Россию.

Сочинские садоводы планируют собрать в 2025 году свыше 200,8 т субтропических фруктов и ягод, что соответствует уровню 2024 года. Ожидается незначительный прирост объема урожая — до 3%.