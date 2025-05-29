Стоимость аренды «однушки» в Сочи за пять лет выросла вдвое

За последние пять лет арендные ставки на однокомнатные квартиры в Сочи выросли в среднем вдвое. Об этом «Ъ-Сочи» рассказали в пресс-службе «Циан.Аналитика».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Если в мае 2020 года однокомнатную квартиру можно было снять за 25,2 тыс. руб., то сейчас средняя стоимость составляет 50,8 тыс. руб. Аналогичная динамика наблюдается в сегменте двухкомнатных квартир: рост с 51,4 тыс. до 86,2 тыс. руб., трехкомнатных — с 82,2 тыс. до 125,4 тыс. руб. и студий — с 27,9 тыс. до 44,2 тыс. руб.

При этом за последний год рынок аренды демонстрирует относительную стабильность, подчеркивают эксперты «Циан.Аналитика». По сравнению с маем 2024 года стоимость аренды однокомнатных квартир снизилась на 6%, а цены на двухкомнатные и трехкомнатные квартиры, напротив, выросли на 6 и 5% соответственно.

Наибольшим спросом у арендаторов пользуется Центральный район города, на который приходится более половины предложений. В 2025 году его доля составила 54%, что несколько ниже показателя 2023 года (56%). Стабильно высокий интерес сохраняется к Хостинскому району — 30% предложений. Доля Адлерского района в структуре предложений выросла с 12% в 2023 году до 14% в этом году.

Сезонность на рынке аренды в Сочи отличается от общероссийских тенденций. В отличие от других крупных городов, где активность возрастает перед началом учебного года, в курортном городе пик приходится на октябрь-ноябрь из-за приезжающих на зимовку. Спад наблюдается в первом квартале года.

На рынке продаж жилья отмечен значительный рост стоимости. За год цены на вторичном рынке увеличились на 12% — с 316 тыс. до 354 тыс. руб. за кв. м. Еще более существенно подорожали новостройки — на 18%, достигнув 635 тыс. руб. за «квадрат». Даже без учета элитных жилых комплексов стоимость кв. м в новостройках выросла с 414 тыс. до 446 тыс. руб.

Инвестиционная привлекательность недвижимости Сочи снижается из-за высокого порога входа, превышающего московские показатели, недостаточной прозрачности рынка и наличия более доходных альтернатив в виде банковских депозитов и других финансовых инструментов.

«Ъ-Сочи» писал, что в апреле 2025 года стоимость «квадрата» на курорте достигла 296 тыс. руб., что делает его вторым по дороговизне после Москвы. Студии и однокомнатные квартиры составили 59% всего спроса на вторичном рынке курорта.

Мария Удовик