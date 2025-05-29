Тело погибшей пассажирки рейса Екатеринбург — Сочи доставят из Казахстана в РФ

Тело россиянки, умершей на борту самолета Nordwind Airlines, который совершил вынужденную посадку в Актобе, будет отправлено в Россию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального консула России в Уральске Алексея Грубого.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В отношении умершей на рейсе Екатеринбург — Сочи проведены все необходимые медицинские процедуры. Ведется оформление документов и подготовка к транспортировке тела в Россию с участием родственников, отметил дипломат.

Генеральное консульство России в Уральске следит за развитием ситуации.

Представитель аэропорта Актобе сообщил, что во вторник, 27 мая, Boeing-777 авиакомпании Nordwind Airlines, летевший из Екатеринбурга в Сочи, совершил незапланированную посадку из-за ухудшения состояния одной из пассажирок. На место происшествия прибыли медики и экстренные службы, однако спасти женщину не удалось — она скончалась до приземления самолета.

В авиакомпании подчеркнули, что пассажирке оказывали помощь и проводили реанимационные мероприятия на борту. Спустя два часа после посадки самолет продолжил маршрут в Сочи.

Мария Удовик