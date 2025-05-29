В Сочи соберут более 200 тонн субтропических культур в 2025 году

Сочинские садоводы планируют собрать в 2025 году свыше 200,8 т субтропических фруктов и ягод, что соответствует уровню 2024 года. Как сообщает РБК Краснодар со ссылкой на пресс-службу администрации курорта, ожидается незначительный прирост объема урожая — до 3%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В мэрии курорта отметили, что несколько сельскохозяйственных предприятий, включая ООО «Фрателли», КФХ «Питомник Южный сад» и КФХ «100 гектар», еще не достигли полного плодоношения, поскольку их сады были заложены в период с 2019 по 2024 год.

По данным городских властей, в 2024 году хозяйства Сочи собрали 200,8 т субтропических культур, что превысило показатели 2023 года на 3%. В структуре урожая доминирует фундук (44,2%), значительную часть также составляют хурма, киви и инжир (34,8%). Ягодные культуры — малина, ежевика и голубика — занимают 10,9% общего объема. На косточковые (персик и алыча) и цитрусовые (мандарины и лимоны) приходится по 5% собранного урожая.

«Ъ-Сочи» писал, что холодная и нестабильная погода в мае 2025 года может негативно повлиять на урожайность чайных плантаций на курорте. Производители признают, что ночные температуры в регионе не соответствуют агротехническим требованиям для роста чайного листа, что может повлиять на объем продукции этом году.

Мария Удовик