В Туапсе возникла почти 8,5-километровая пробка из-за разлива машинного масла

По данным сервиса «Яндекс.Карты» на 9:15, автомобильная пробка на трассе А-147 в районе Туапсе достигла 8,4 км и захватила не только участок под городом, но и центральный район курорта. Движение на Агойском перевале остается парализованным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс.Карты Фото: Яндекс.Карты

Час назад затор в сторону Туапсе составлял 4 км, начиная с 53-го км трассы. В сторону Джубги протяженность пробки превышала 3 км. На Новороссийском шоссе произошла авария в среднем ряду.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю, причиной затора стал разлив машинного масла на Агойском перевале. На видеозаписях из социальных сетей видно, как грузовики буксуют на скользком участке. На месте работают сотрудники дорожной полиции.

«На участке автодороги Джубга — Сочи, недалеко от поселка Агой, на дорожное полотно разлито машинное масло. Покрытие скользкое. Движение на данном участке дороги затруднено. Специализированными службами принимаются меры к устранению последствий происшествия. О восстановлении движения будет сообщено дополнительно»,— сообщает пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

Мария Удовик