Стоимость трассы Джубга — Сочи станет известна к 2030 году

Полное технико-экономическое обоснование проекта скоростной автотрассы между Джубгой и Сочи будет завершено к 2030 году по мере реализации этапов. Об этом сообщил глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко на пленарной сессии Форума дорожных инициатив.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Задачи по реализации этого проекта у нас остаются. До 2030 года мы планируем завершить послойное технико-экономическое обоснование. Проект планировки территории обязательно сделаем. И после обхода Адлера также выберем совместно на площадке Минтранса и правительства РФ тот участок, в который мы пойдем дальше»,— заявил господин Петушенко.

Согласно представленной презентации, новая магистраль будет иметь протяженность около 140 км, включая 17,5 км мостов, 71 км тоннелей и 17 развязок. Строительство разделено на девять этапов, среди которых находится обход Адлера длиной 8 км с бюджетом 73,5 млрд руб. из федеральных средств.

В 2021 году вице-премьер Марат Хуснуллин оценивал общую стоимость проекта в 1,4 трлн руб., учитывая сложные геологические условия региона.

Руководитель «Автодора» отметил важность трассы и подчеркнул, что в бюджете сейчас доступны средства, которые позволяют реализовать проект в нынешних условиях.

Господин Петушенко указал на большой потенциал южного направления, отметив высокую популярность трассы М-4 «Дон». Интенсивность движения на этой трассе в 3-4 раза превышает аналогичные показатели на дорогах М-11 и М-12.

Глава «Автодора» добавил, что трасса М-4 составляет 30% всех платных дорог, а сборы и количество проездов по ней превышают половину от общего объема показателей сети госкомпании. Это подтверждает необходимость сосредоточить усилия на этом направлении.

Летом пиковая интенсивность движения на отдельных участках М-4 достигает 100 тыс. автомобилей в сутки, а нагрузка в 90 тыс. машин становится обычной.

Новая скоростная трасса будет дублировать существующую дорогу Джубга — Сочи (А-147), протяженностью 170 км, которая является единственным автомобильным маршрутом между Сочи и другими регионами России. Существующая дорога представляет собой двухполосный горный серпантин с высокой загруженностью, особенно в летний сезон.

Мария Удовик