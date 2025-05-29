В Сочи открылся крупнейший на юге России детский сад

В Сочи открылся детский сад «Самшит», который стал крупнейшим дошкольным учреждением в Южном федеральном округе. Он построен федеральным девелопером «Неометрия» в рамках программы комплексного развития территорий, с инвестициями свыше 1,2 млрд руб.

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Мэр Сочи Андрей Прошунин отметил важность этого проекта для города и региона, подчеркивая, что он устанавливает новые стандарты в дошкольном образовании. Педагогическая команда уже начала создавать условия для развития детей в активно развивающемся микрорайоне Кудепста.

По словам мэра, открытие детского сада является значительным шагом в развитии района. В планах администрации также строительство современной муниципальной школы, что позволит создать единую образовательную экосистему в Кудепсте. Для этого уже выделен земельный участок и подготовлен проект.

Депутат Законодательного собрания Краснодарского края и основатель холдинга Alias Group Борис Юнанов отметил, что их проекты направлены на повышение качества жизни в Сочи и развитие города. Он подчеркнул, что строительство детского сада стало важным достижением и вызовом, а «Самшит» задает новые подходы к дошкольному образованию и воспитанию будущих поколений.

Борис Юнанов добавил, что в рамках проекта также был построен мост через реку Кудепста, который соединил улицы Искры и Гостеприимную, а также благоустроена набережная и развита социальная инфраструктура.

Детский сад расположен по адресу улица Искры, 78 и рассчитан на 28 групп с общей вместимостью 550 детей в возрасте от полутора до семи лет. Площадь участка составляет 18,5 тыс. кв. м, из которых 7,5 тыс. отведено под озеленение с почти 60 видами растений.

Трехэтажное здание включает медицинский и пищеблоки полного цикла, современные музыкальные и физкультурные залы. Учреждение оснащено интерактивными технологиями и предлагает специальные образовательные программы для развития цифровых навыков у детей нового поколения.

Мария Удовик