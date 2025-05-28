Главные новости за 28 мая. Ростов-на-Дону и область
На строительство нового сборочного цеха на территории ООО «АМС» (производитель электронных автомобильных весов) выделят более 100 млн руб. Цех площадью 1,5 тыс. кв. м. позволит компании увеличить объемы выпускаемой продукции.
В Ростове-на-Дону для расселения 141 многоквартирного аварийного дома в период с 2025 по 2029 годы планируется выделить 6,4 млрд руб. В рамках реализации третьего этапа областной адресной программы планируется расселить 55 семей из 6 домов.
На работу Ростовского Туристско-информационного центра выделено 3,6 млн рублей в 2025 году. Связано это с удорожанием связи, программного обеспечения, арендой офиса, с расширением техзадания.
Проектирование береговой части портовых и логистических сооружений в промзоне «Заречная» для АО «Ростовский порт» ООО «ГеоЭкоПроект» планирует завершить к сентябрю 2025 года. Его стоимость составляет 1,5 млрд руб.
Суды Ростовской области выдворили с территории Российской Федерации почти 3,5 тыс. мигрантов в 2024 году. Инстанции рассмотрели 17,6 тыс. дел об административных правонарушениях, из которых около 20% были совершены иностранными гражданами. Отмечается, что 665 нарушителей были выдворены «принудительно».
В Ростовской области родители 288,5 тысячи детей получат выплаты по соцподдержке. Единовременная выплата также положена работающим и неработающим родителям при рождении малыша, с 1 февраля ее сумма составляет более 26 тыс. руб.