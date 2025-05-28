Суды Ростовской области выдворили из России почти 3,5 тысячи мигрантов

Суды Ростовской области выдворили с территории Российской Федерации почти 3,5 тыс. мигрантов в 2024 году. Об этом пишет РБК-Ростов со ссылкой на источник в управлении судебного департамента региона.

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По данным источника, инстанции рассмотрели 17,6 тыс. дел об административных правонарушениях, из которых около 20% были совершены иностранными гражданами. Отмечается, что 665 нарушителей были выдворены «принудительно».

Чаше всего мигранты привлекались по ст. 18.10 КоАП РФ (незаконное осуществление трудовой деятельности), ст. 20.25 ч. 3 КоАП РФ (уклонение от административного наказания в виде самостоятельного выдворения за пределы страны) и ст. 18.11 ч. 1 и ст. 18.12 КоАП РФ (нарушение миграционных правил и нарушение беженцем или вынужденным переселенцем правил пребывания в России).

В управлении также сообщили, что по уголовным статьям в 2024 году были осуждены 253 иностранных граждан или лиц без гражданства.

Константин Соловьев