В Ростовской области родители более 288 тысяч детей получат социальные выплаты

В Ростовской области родители 288,5 тысячи детей получат выплаты по соцподдержку. Об этом сообщили в социальном фонде России в регионе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Зиновская, Коммерсантъ Фото: Ольга Зиновская, Коммерсантъ

На получение пособия могут претендовать по беременности и родам могут претендовать будущие мамы. Размер поддержит зависит от стажа работы, но оформить ее могут и беременные женщины, уволенные в связи с ликвидацией предприятия и студентки очной формы обучения.

Единовременная выплата также положена работающим и неработающим родителям при рождении малыша, с 1 февраля ее сумма составляет – более 26 тыс. руб. Кроме того, работающие родители одновременно с единым пособием могут получать пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. Оформить ее могут папа или мама по месту работу. Размер поддержки индивидуальный, но в этом году он не может превышать 68 тыс. руб. В то же время неработающая семья может получить фиксированное пособие в – 10 тыс. руб., однако, родитель сможет в таком случае подать заявление только на один вид из двух видов выплаты: единое пособие или по уходу до 1,5 лет.

Константин Соловьев