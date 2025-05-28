На работу Ростовского инфотурцентра выделено 3,6 млн рублей в 2025 году

С 2021 года на базе туристическо-коммерческой фирмы (ТКФ) «Рейна-тур НТВ» работает ростовский туристско-информационный центр (ТИЦ). Ежегодно, за шесть месяцев высокого туристического сезона три консультанта центра обрабатывают более шести тысяч заявок. О том, как за четыре года работы по контракту с департаментом экономики Ростова изменился характер деятельности ТИЦ, «Ъ-Ростов» рассказала директор «Рейна-тур НТВ» Татьяна Нечепаева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

«Туристско-информационный центр — это не просто отдельный проект городской администрации. Большую совместную работу мы проводим со всеми направлениями кластера: с отельерами, рестораторами, экскурсоводами, перевозчиками. За четыре года (2021–2025 гг) затраты на работу выросли более чем в два раза — с 1,7 млн руб. до 3,6 млн руб. Связано это с удорожанием связи, программного обеспечения, арендой офиса, с расширением техзадания (установка и обслуживание пяти мониторов — указателей с подсветкой, трех пешеходных указателей и одного дорожного, заказ рекламных плакатов и оплата их печати). Все сотрудники — грамотные, владеющие региональной повесткой и обладающие глубоким знанием истории и турбизнеса люди. Кроме серьезной базы знаний они постоянно находят новые точки роста, стараются оперативно реагировать на запросы, предлагая максимально полезные и интересные гостям варианты», — пояснила в разговоре с «Ъ-Ростов» госпожа Нечепаева.

По словам собеседницы «Ъ-Ростов», работая как справочное бюро, ТИЦ сконцентрировался на развитии направлений внутреннего туризма — гастрономического, сельского и экологического. Вектор интересов ростовчан сейчас повернулся в сторону своего, Донского региона. Из-за закрытых аэропортов люди отправляются в путешествие на своем автотранспорте. Задача центра — максимально проинформировать путешественников по инфраструктуре, обеспечить их самой широкой информационной поддержкой, чтобы они возвращались в Ростовскую область неоднократно.

«Еще одна важная задача — повышение профессиональной подготовки экскурсоводов, ведь именно грамотные, всесторонне «подкованные» ГИДы формируют культурный код, ценность профессии и интерес к Донскому краю. Сегодня наш туризм нуждается в качественной инфраструктуре, в интересных маршрутах и нестандартных подходах к проведению экскурсий», — поясняет Татьяна Нечепаева.

В разговоре с «Ъ-Ростов», госпожа Нечепаева продолжила: за 7 месяцев 2024 года (с апреля по ноябрь, на время высокого туристического сезона), специалисты ТИЦ обработали и ответили на 6 тыс. обращений туристов. За четыре года – это практически 24 тыс. консультаций. Специалисты должны быть готовы ответить, например, на вопросы о курсах валют, погоде в Ростове, о больницах, о действиях туристов в чрезвычайных ситуациях, делать это оперативно, грамотно и понятно.

Сегодня клиентами «Рейна-тур НТВ» являются серьезные корпоративные предприятия, которые доверяют нам организацию своих деловых поездок, путешествий, конференций, тимбилдингов, выездных совещаний и экскурсионного обслуживания. Поэтому в настоящее время огромное внимание уделяется развитию данного сегмента и привлечению партнеров для достижения новых совместных высот, заключила Татьяна Нечепаева.

Справочно: в базе «СПАРК-Интерфакс» есть данные о госзакупках, которые выиграла «Рейна-тур» с 2021 года. В 2021-м — два контракта на 2,6 млн руб., в 2022-м — четыре на 5,7 млн руб., в 2023-м — 8 на 102,3 млн руб., в 2024-м — семь на 35,3 млн руб., с начала 2025-го — два почти на 4,5 млн руб. в 2024 году организация выручила 126 млн руб. и получила прибыль 40,8 млн руб.

Валентина Любашенко