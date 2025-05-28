На развитие предприятия в Новочеркасске направят 100 млн рублей

На строительство нового сборочного цеха на территории ООО «АМС» (производитель электронных автомобильных весов) выделят более 100 млн руб. Реализация проекта начнется в 2026 году, сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что цех площадью 1,5 тыс. кв.м. позволит компании увеличить объемы выпускаемой продукции. За счет реализации проекта будет обеспечено порядка 50 новых рабочих мест. Кроме того, такое решение станет поддержкой местного производства, ориентированного на импортозамещение.

ООО «АМС» как резидент Новочеркасского индустриального парка получило дополнительные возможности для развития. Завод уже сейчас является одним из ключевых производителей электронных автомобильных весов в регионе.

Мария Хоперская