На Дону проект береговой части для ростовского порта завершат к сентябрю
Проектирование береговой части портовых и логистических сооружений в промзоне «Заречная» для АО «Ростовский порт» ООО «ГеоЭкоПроект» планирует завершить к сентябрю 2025 года. Об этом сообщают «Ведомости Юг» со ссылкой на слова министра транспорта Ростовской области Алены Беликовой.
«Ростовский порт» для переноса из центральной части Ростова-на-Дону в левобережную получил пять земельных участков. Как писал «Ъ–Ростов» ранее, на них будут построены причальные стенки протяженностью 300 и 433 пог. м, инженерная инфраструктура, железнодорожные пути, склады и грузовые площадки. Работы уже начались.
Что же касается сроков реализации проекта, «на данном этапе реализации проекта с учетом текущих экономических условий назвать конкретные сроки переноса порта и стоимость переноса не представляется возможным», – пояснила Беликова.
Проект планировали реализовать к декабрю 2025 года. Его стоимость составляет 1,5 млрд руб.