Главные новости за 28 мая. Сочи

Руководитель Федеральной таможенной службы России Валерий Пикалев назначил Ивана Бурлаку исполняющим обязанности начальника Сочинской таможни. До нового назначения, с июля 2024 года, господин Бурлака возглавлял Бурятскую таможню.

На путепроводе 6-го км трассы А-149 Адлер — Красная Поляна завершено расширение эстакады до двух полос. Объект, который станет частью развязки у Восточного портала обхода Адлера, уже в этом сезоне будет доступен для движения в обоих направлениях.

На сочинском курорте «Роза Хутор» выявили стабильный интерес туристов из стран СНГ к услугам горного туризма. Доля гостей из соседних государств от общего числа иностранных туристов достигает 65% в зависимости от сезона.

Четверо сочинских застройщиков предстанут перед судом за хищение 22 млн руб. Полученные деньги обвиняемые потратили на личные нужды, а обещанный дом не был построен.

Российский бизнес намерен инвестировать 1,9 трлн руб. более чем в 400 туристических проектов в течение ближайших пяти лет. Финансирование будет осуществляться через программу льготного кредитования.

Минтранс России сообщил о планах завершить реконструкцию международного автомобильного пункта пропуска Адлер в Краснодарском крае на границе с Абхазией в 2027 году. На реализацию работ выделено более 10 млрд руб.

В апреле 2025 года стоимость «квадрата» в Сочи достигла 296 тыс. руб., что делает его вторым по дороговизне после Москвы. Студии и однокомнатные квартиры составили 59% всего спроса на вторичном рынке курорта.