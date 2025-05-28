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Ивана Бурлаку назначили и. о. начальника Сочинской таможни

Руководитель Федеральной таможенной службы России Валерий Пикалев назначил Ивана Бурлаку исполняющим обязанности начальника Сочинской таможни. Об этом сообщает пресс-служба ФТС в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Федеральной таможенной службы

Фото: Telegram-канал Федеральной таможенной службы

В обязанности нового руководителя войдет управление процессами таможенного оформления и контроля на территории, подведомственной Сочинской таможне.

Иван Бурлака начал службу в таможенных органах в 2008 году как инспектор отдела таможенного досмотра Хабаровского таможенного поста. За свою карьеру он входил в руководящий состав Бикинского и Приамурского таможенных постов (ЦЭД) Хабаровской таможни, а также занимал руководящие должности в самой Хабаровской таможне. До нового назначения, с июля 2024 года, Бурлака возглавлял Бурятскую таможню.

Мария Удовик

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