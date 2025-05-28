В Сочи завершили расширение путепровода на трассе А-149

На путепроводе 6-го км трассы А-149 Адлер — Красная Поляна завершено расширение эстакады до двух полос. Объект, который станет частью развязки у Восточного портала обхода Адлера, уже в этом сезоне будет доступен для движения в обоих направлениях, сообщает пресс-служба ГК «Автодор».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГК «Автодор» Фото: ГК «Автодор»

Директор Сочинского филиала Госкомпании «Автодор» Ренат Сайфуллин доложил первому заместителю министра транспорта РФ Валентину Иванову о ходе строительства обхода Адлера во время инспекции объектов в селе Высокое и микрорайоне Кудепста.

В восточной части обхода возводится разворотная петля над трассой А-149. Из 12 опор эстакады готовы семь, все сваи забурены. Железобетонный путепровод обеспечит доступ на развязку и Краснополянское шоссе для транспорта из Адлера. Монтаж первого пролетного строения запланирован на июнь.

На участке у санатория Кудепста выполнено бурение 86% свай под пять опор эстакады. На мостовом переходе через реку Кудепста завершено устройство 61% буронабивных свай и залито около 50% ростверков опор.

Мария Удовик