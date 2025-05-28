Сочинских застройщиков осудят за обман дольщиков на 22 млн рублей

Четверо сочинских застройщиков предстанут перед судом за хищение 22 млн руб. у трех участников долевого строительства. Об этом сообщает пресс-служба УВД курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным правоохранительных органов, в 2017–2018 годах фигуранты уголовного дела привлекали средства граждан для участия в долевом строительстве, не имея необходимых разрешений.

Общий ущерб для трех потерпевших составил 22 млн руб. Полученные деньги обвиняемые потратили на личные нужды, а обещанный дом не был построен.

Следственный комитет добился ареста четырех земельных участков, принадлежащих застройщикам, для обеспечения возмещения ущерба.

Фигурантам дела предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). В случае признания виновными им может грозить до 10 лет лишения свободы.

«Ъ-Сочи» писал, что другой застройщик из Сочи предстанет перед судом за хищение 34 млн руб. у 33 дольщиков в составе организованной группы. Подозреваемый находился в федеральном розыске около четырех лет, после чего был задержан и доставлен в Сочи.

Мария Удовик