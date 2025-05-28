Реконструкция таможенного пункта «Адлер» завершится в 2027 году

Минтранс России сообщил о планах завершить реконструкцию международного автомобильного пункта пропуска Адлер в Краснодарском крае на границе с Абхазией в 2027 году. Информация появилась в официальном Telegram-канале ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным на май 2025 года, на КПП проводятся подготовительные мероприятия. Основной этап реконструкции стартует после получения положительного заключения Главгосэкспертизы России.

Проект предусматривает значительное увеличение пропускной способности погранперехода: с 1,5 тыс. до 14 тыс. транспортных средств и с 28 тыс. до 80 тыс. человек ежесуточно. Количество полос для автотранспорта вырастет с 25 до 28. После модернизации пункт сможет одновременно оформлять 80 легковых машин на восьми полосах — по 40 в каждом направлении. С учетом грузовиков и пассажирского транспорта общая вместимость составит 100 единиц.

В 2022 году на пограничном переходе были добавлены две новые полосы для легковых автомобилей. В 2024 году через КПП прошло более 2,8 млн транспортных средств, в основном легковых.

Проект реконструкции был направлен на государственную экспертизу 4 февраля 2025 года. На реализацию работ выделено более 10 млрд руб. Реконструкция будет осуществляться поэтапно. Первый этап должен быть завершен к началу туристического сезона: увеличится количество санитарных комнат, появится доступ к питьевой воде, будут установлены скамейки, улучшена навигация и оптимизирован процесс оформления документов.

Мария Удовик