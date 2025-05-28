К 2030 году бизнес инвестирует 1,9 трлн рублей в турпроекты

Российский бизнес намерен инвестировать 1,9 трлн руб. в более чем 400 туристических проектов в течение ближайших пяти лет. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников на заседании совета по туризму государств-участников СНГ, проходящем на горном курорте «Роза Хутор» в Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

По словам господина Решетникова, финансирование будет осуществляться через программу льготного кредитования, которая является одним из ключевых инструментов национального проекта «Туризм и гостеприимство». Куратором этого проекта выступает вице-премьер Дмитрий Чернышенко, передает корреспондент «Ъ-Сочи».

«С учетом нового этапа отбора в программе уже более 400 инвестпроектов, и бизнес готов проинвестировать около 1,9 трлн руб. в ближайшие пять лет»,— сообщает министр экономического развития РФ.

Господин Решетников также отметил, что эти капиталовложения помогут в дальнейшем продвинуться по выполнению показателей программы.

На заседании совета по туризму государств-участников СНГ также озвучили, что рост внутреннего туризма в странах СНГ за последние годы открыл новые возможности для сотрудничества. По официальным данным, ежегодно около 5 млн граждан СНГ посещают Россию, и примерно столько же россиян отправляются в соседние государства.

Андрей Куценко, Мария Удовик