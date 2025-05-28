Сочи обогнал Санкт-Петербург по стоимости «квадрата» на вторичном рынке

В апреле 2025 года стоимость «квадрата» в Сочи достигла 296 тыс. руб., что делает его вторым по дороговизне после Москвы. По данным исследования «Авито Недвижимость», студии и однокомнатные квартиры составили 59% всего спроса на вторичном рынке курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В апреле 2025 года на вторичном рынке жилья России сохранилась стабильность — предложение в целом по стране за год практически не изменилось, а за месяц увеличилось на 4%.

В 17 из 42 исследованных городов выбор квартир вырос по сравнению с апрелем 2024 года. Наибольший прирост отмечен в Улан-Удэ (43%), Омске (25%) и Смоленске (16%). В Сочи объем предложения за месяц увеличился на 3%.

Структура предложения в России не претерпела значительных изменений: двухкомнатные квартиры составляют 36% рынка со средней площадью 53 кв. м, однокомнатные — 28% (37 кв. м), трехкомнатные — 24% (72 кв. м), студии — 7% (25 кв. м). В Сочи распределение иное: двухкомнатные — 30%, однокомнатные — 24%, трехкомнатные — 15%, а студии занимают существенную долю в 26%.

Спрос на вторичное жилье в целом по стране остался на прежнем уровне как в годовом, так и в месячном выражении. При этом в 16 городах за месяц интерес покупателей вырос. Лидером стала Тула, где активность увеличилась на 7%, за ней следуют Томск, Екатеринбург и Смоленск — по 5% в каждом.

Наибольшим спросом среди россиян пользуются двухкомнатные (35%) и однокомнатные (31%) квартиры. В Сочи картина отличается: здесь лидируют студии (30%) и однокомнатные квартиры (29%), в то время как трехкомнатными вариантами интересуются лишь в 12% случаев.

«Рост предложения на рынке вторичного жилья в отдельных городах отчасти связан с удлинением цикла сделки. Многие собственники не готовы снижать цену и предпочитают дождаться покупателя, которого устроит запрашиваемая сумма. В свою очередь потенциальные покупатели продолжают изучать рынок — некоторые из них перейдут к активным действиям, если смогут найти выгодный для себя вариант, другие, вероятнее всего, отложат покупку до изменения рыночных условий»,— рассказал управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин.

Средняя стоимость кв. м на вторичном рынке жилья в апреле 2025 года осталась неизменной и составила 139 тыс. руб. Самые доступные квартиры представлены в Брянске (81 тыс. руб. за кв. м), Смоленске (82 тыс. руб.) и Астрахани (84 тыс. руб.). Наиболее высокие цены зафиксированы в Москве (441 тыс. руб.), Сочи (296 тыс. руб.) и Санкт-Петербурге (231 тыс. руб.).

Эксперты «Авито Недвижимости» отмечают, что существенных изменений цен на вторичном рынке в ближайшее время не ожидается из-за умеренной покупательской активности и нежелания продавцов снижать стоимость объектов.

Мария Удовик