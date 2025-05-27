Главные новости за 27 мая. Ростов-на-Дону и область

В этом году на ремонт дорог в Ростовской области выделят около 25 млрд руб. Работы запланированы на участках 460 автодорог регионального и местного значения. Их общая протяженность — около 690 км.

Исполняющей обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области стала первый заместитель Константина Рачаловского Ольга Горбанева. Информация об этом опубликована на сайте регионального правительства. Госпожа Горбанева с 5 марта 2009 года по настоящее время занимает должность замминистра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области.

В Ростовской области силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотного летательного аппарата. Всего на территории Российской Федерации, в период с 20:00 26 мая до 7:00 27 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 99 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

В Таганроге мошенница похитила у семерых пенсионеров более 3 млн руб. Она представлялась пострадавшим сотрудником водоканала, сообщала им о денежной реформе, которая предполагает обмен старых валют на новые. Вместо денег она вручала потерпевшим в конвертах заранее подготовленные и нарезанные листы бумаги.

В перинатальном центре Ростовской области успешно провели редкую органосохраняющую операцию. Врачи диагностировали у 33-летней пациентки «тяжелый акушерский диагноз» - врастанием плаценты четвертого типа. В результате вмешательства родилась здоровая девочка.

В Ростове-на-Дону упавшее дерево вновь причинило травмы прохожим. Пострадавшие отказались от госпитализации, их жизни и здоровью сейчас ничего не угрожает.