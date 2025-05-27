В Ростове-на-Дону упавшее дерево придавило двух женщин и двоих детей

В Ростове-на-Дону упавшее дерево вновь причинило травмы прохожим. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Происшествие случилось на переулке Днепровском. Рухнувшее на пешеходном переходе дерево придавило двух женщин 1955 и 1989 годов рождения, а также мальчика 2023 и девочку 2019 годов рождения. В ведомстве отметили, что пострадавшие отказались от госпитализации, их жизни и здоровью сейчас ничего не угрожает.

Полицейские начали проверку. Накануне «Ъ-Ростов» писал, что от упавших деревьев в Ростове-на-Дону пострадали две женщины.

Константин Соловьев