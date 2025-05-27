В Таганроге мошенница похитила у пенсионеров более 3 млн рублей

В Таганроге мошенница похитила у семерых пенсионеров более 3 млн руб. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Установлено, что с июля 2024 года подозреваемая обманула семерых пожилых граждан в возрасте от 82 до 90 лет. Она представлялась пострадавшим сотрудником водоканала, которому нужно проверить счетчики. Далее мошенница сообщала пенсионерам о денежной реформе, которая предполагает обмен старых валют на новые. Вместо денег она вручала потерпевшим в конвертах заранее подготовленные и нарезанные листы бумаги. Таким образом ей удалось похитить более трех миллионов рублей.

Полицейские по фотороботу установили личность подозреваемой — ей оказалась 54-летняя гражданка Днепропетровской области. Ранее она уже была судима за мошенничество. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Мария Хоперская