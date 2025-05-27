Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Шолоховском районе

В Ростовской области силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщил глава региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

«Ночью с помощью средств радиоэлектронной борьбы отражена атака БПЛА в Шолоховском районе. По данным дежурных служб, пострадавших и разрушений на земле нет. Информация уточняется»,— написал врио губернатора Дона в своем телеграм-канале.

Всего на территории Российской Федерации,в период с 20.00 26 мая до 7.00 27 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 99 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Так, 56 БпЛА уничтожены над территорией Белгородской области, 25 БпЛА – над территорией Воронежской области, семь БпЛА – над территорией Владимирской области, пять БпЛА – над территориями Калужской области, четыре БпЛА – над территорией Тульской области, один БпЛА – над территорией Ростовской области, один БпЛА – над территорией Липецкой области, сообщили в миноборны РФ.

Валентина Любашенко