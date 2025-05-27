В донском перинатальном центре успешно провели редкую операцию

В перинатальном центре Ростовской области успешно провели редкую органосохраняющую операцию. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Ушакова, Коммерсантъ Фото: Елена Ушакова, Коммерсантъ

Врачи диагностировали у 33-летней пациентки «тяжелый акушерский диагноз» - врастанием плаценты четвертого типа. Состояние угрожало массивной кровопотерей и удалением матки. Чтобы сохранить орган, хирурги применили метод эндоваскулярной баллонной окклюзии аорты: временно перекрыв кровоток, они обеспечили «сухое поле» и выполнили операцию максимально безопасно. В результате вмешательства родилась здоровая девочка.

Отмечается, что мать с ребенком уже выписали из центра.

Константин Соловьев