Главные новости за 27 мая. Тамбов, Курск, Воронеж
В Тамбове возбуждено уголовное дело против экс-министра здравоохранения
Курские коммунисты определились с кандидатом на выборы губернатора
Почти 800 курян остаются пропавшими без вести
Питерский «ЭТМ» объявил о слиянии с воронежским «АВС-Электро»
Бывшего замминистра туризма Воронежской области оставили в СИЗО еще на месяц
В Тамбовской области продается хлебозавод за 350 млн рублей
В воронежских Лисках снова ищут подрядчика для обновления теплосетей