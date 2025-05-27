Главные новости за 27 мая. Тамбов, Курск, Воронеж

В Тамбове возбуждено уголовное дело против экс-министра здравоохранения

Курские коммунисты определились с кандидатом на выборы губернатора

Почти 800 курян остаются пропавшими без вести

Питерский «ЭТМ» объявил о слиянии с воронежским «АВС-Электро»

Бывшего замминистра туризма Воронежской области оставили в СИЗО еще на месяц

В Тамбовской области продается хлебозавод за 350 млн рублей

В воронежских Лисках снова ищут подрядчика для обновления теплосетей