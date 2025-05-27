В Тамбовской области продается хлебозавод за 350 млн рублей

В Тамбовской области выставлен на продажу хлебозавод за 350 млн рублей. Соответствующее объявление размещено на «Авито».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как рассказал продавец «Ъ-Черноземье», хлебозавод располагается в 20 км от Кирсанова Тамбовской области. Владелец решил продать бизнес из-за переезда в другой регион, но подробности уточнять отказался.

Стоимость актива оценивается в 350 млн руб. Общая площадь помещений и торговых точек — 22,5 тыс. кв. м., следует из текста объявления. Объем выпуска продукции — 7,5 т в день. В штате работает 270 сотрудников. Предприятию 19 лет.

В ассортименте завода 200 позиций хлебобулочных изделий, пирожных, замороженных продуктов, сухарей и полуфабрикатов. Имеется собственная лаборатория. Оборудование закуплено в Германии, Италии и России. У завода более 500 торговых точек и собственная служба доставки из 30 машин. Согласно данным продавца, среднемесячная выручка завода составляет 27 млн руб., чистая прибыль — 4 млн руб. Собственник подчеркивает, что у предприятия нет долгов, а прогнозируемый срок окупаемости составляет семь лет.

Анна Швечикова