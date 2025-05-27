Почти 800 курян остаются пропавшими без вести

Около 800 жителей приграничных районов Курской области, включая детей, до сих пор считаются пропавшими без вести. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на слова прокурора региона Алексея Цуканова.

«Судьба 789 лиц в настоящее время неизвестна, среди них четверо детей», — сообщил господин Цуканов. По его словам, 313 жителей курского приграничья погибли после вторжения ВСУ. Всего пострадали 794 человека, включая 26 раненных детей.

Эвакуация Суджанского района Курской области идет с 12 марта. За март 676 местных жителей были доставлены в безопасные районы. Всего с момента вторжения ВСУ спасатели восстановили связь с 1,7 тыс. курян, потерявших ее с родными. В связи с обострением обстановки в начале мая объявили об эвакуации мирных жителей власти Глушковского района. Его глава Павел Золотарев сообщил об участившихся атаках БПЛА, однако отметил, что территория остается под контролем ВС РФ. Некоторые Telegram-каналы писали о попытках ВСУ прорваться в Курскую область, но официальных комментариев не поступало.

Анна Швечикова