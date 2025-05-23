Главные новости за 23 мая. Ростов-на-Дону и область

В Ростовской области сотрудницу администрации Красносулинского района подозревают в организации схемы получения взяток. По версии следствия, за сумму в размере от 50 до 150 тыс. руб. чиновница помогала претендентам в ускоренном оформлении необходимых для опеки документов. Фигурантке избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В Ростове-на-Дону таможенники нашли на борту турецкого теплохода нелегальное оборудование. Судно прибыло в ростовский пункт пропуска Речной порт из турецкого города Самсун. Во время таможенного контроля специалисты нашли незадекларированное оборудование. Техника предназначалась для другого теплохода.

В Цимлянском районе Ростовской области пенсионер лишился 990 тыс. руб. из-за телефонных мошенников. В 2024 году злоумышленники позвонили местному жителю и убедили его в том, что могут ему помочь заработать на биржевой торговле. Пенсионер перевел все свои сбережения на банковский счет мошенников. Ущерб составил 990 тыс. руб.

В Южном окружном военном суде огласили приговор участнику террористической организации — штурмового батальона «Крымско-татарского добровольческого батальона им. Номана Челебиджихана». Игоря Ворчука приговорили к 20 годам колонии строгого режима с отбыванием первых 3 лет в тюрьме.

Оригинальный туф фасада Донской государственной публичной библиотеки (ДГПБ) необходимо будет заменить. Сохранить тот туф на тех креплениях физически невозможно. По современным нормам совершенно другие требования, критерии и так далее. Туф на замену привезут из того же карьера, того же самого цвета и оттенков.

В Ростовской области правоохранители подтвердили подтвердили факт нанесения дорожной разметки поверх высохшей грязи. По итогам проверки в адрес подрядной организации, осуществлявшей работы по контракту на территории Большелогского сельского поселения, составлен соответствующий акт.

В Ростовской области электромоторный самолет СП-30 совершил вынужденную посадку в поле. По данным ведомства, инцидент произошел в 09:30 в хуторе Донской Орловского района. Отмечается, что погибших, пострадавших и разрушений нет.