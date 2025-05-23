Ростовские таможенники нашли на турецком теплоходе нелегальное оборудование

В Ростове-на-Дону таможенники нашли на борту турецкого теплохода нелегальное оборудование. Об этом сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Так, судно прибыло в ростовский пункт пропуска Речной порт из турецкого города Самсун. Во время таможенного контроля специалисты нашли незадекларированное оборудование. Техника предназначалась для другого теплохода.

В отношении перевозчика и капитана судна возбуждены дела об административных правонарушениях в связи с недекларированием по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию (ч.1 ст. 16.2 КоАП РФ).

Мария Хоперская