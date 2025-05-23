В Ростове на 20 лет осудили участника террористической организации

В Южном окружном военном суде огласили приговор участнику террористической организации — штурмового батальона «Крымско-татарского добровольческого батальона им. Номана Челебиджихана», сообщили в пресс–службе суда. Игоря Ворчука приговорили к 20 годам колонии строгого режима с отбыванием первых 3 лет в тюрьме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд установил, что Варчук вступил в террористический батальон 22 сентября 2024 года. В течение месяца он прошел «на полигоне обучение по тактико-специальной, стрелковой, боевой, медицинской, физической и психологической подготовке, по окончании которого был обеспечен обмундированием, оружием, боеприпасами, иной амуницией для участия в боевых действиях в составе батальона», — рассказали пресс-службе.

По информации, Варчук исполнял обязанности стрелка и принимал участие в боевых действиях в ДНР с 25 октября 2024 года. 8 ноября прошлого года фигурант во время разведки был пленен военнослужащими ВС России.

В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным по ч. 2 ст. 205.5 («Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации») и ст. 205.3 УК РФ («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности»). Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 3 лет в тюрьме.

Наталья Белоштейн