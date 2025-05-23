В Ростовской области пенсионер отдал мошенникам 990 тысяч рублей

В Цимлянском районе Ростовской области пенсионер лишился 990 тыс. руб. из-за телефонных мошенников. Об этом сообщает прокуратура региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В

2024 году злоумышленники позвонили местному жителю и убедили его в том, что могут ему помочь заработать на биржевой торговле. Пенсионер перевел все свои сбережения на банковский счет мошенников. Ущерб составил 990 тыс. руб.

Следователи установили владельца банковского счета. Прокуратура района обратилась в суд с требованием взыскать со злоумышленника сумму неосновательного обогащения, а также проценты за пользование чужими денежными средствами. Общая сумма, указанная в исковом заявлении, — более 1 млн руб.

Решением Анапского районного суда Краснодарского края требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме.

Мария Хоперская