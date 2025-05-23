В Ростовской области наносили дорожную разметку поверх высохшей грязи

В Ростовской области правоохранители подтвердили факт нанесения дорожной разметки поверх высохшей грязи. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Поводом для проверки стала информация о некачественной разметке в хуторе Большой Лог, которая распространялась в местных СМИ.

«По итогам проверки в адрес подрядной организации, осуществлявшей работы по контракту на территории Большелогского сельского поселения, составлен соответствующий акт», — отметили в ГАИ.

Правоохранители объявили подрядчику предостережение о «недопустимости нарушения обязательных требований при содержании улично-дорожной сети».

Константин Соловьев