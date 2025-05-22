Главные новости за 22 мая. Сочи

Россия заняла второе место в медальном зачете Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Это произошло после решения Федерального суда Швейцарии, который отклонил апелляцию биатлониста Евгения Устюгова о восстановлении олимпийских наград.

Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков заявил, что считает российскую команду победителем медального зачета Олимпийских игр в Сочи, несмотря на отклонение Федеральным судом Швейцарии апелляции биатлониста Евгения Устюгова и пересмотр итоговых результатов.

Стало известно, куда направят средства от турналога в Сочи. Туристический налог начисляется как процент от стоимости услуги временного проживания, пояснили в администрации.

Пассажирские перевозки в Сочи с 1 июня 2025 года переходят на летнее расписание. Власти курорта обсудили с руководителями транспортных предприятий готовность отрасли к пиковым нагрузкам, уделив особое внимание безопасности и комфорту пассажиров.

Несколько авиарейсов из Москвы в Сочи прибыли и прибудут с опозданием из-за введенного в столичных аэропортах плана «Ковер» после атаки беспилотников.

Международная матчевая встреча по боксу между сборными России и Сербии за кубок, посвященный 80-летию Победы, пройдет 26 мая в сочинском комплексе «Юг Спорт». Турнир организован по инициативе Сербии с целью укрепления политических и дружеских связей между странами.