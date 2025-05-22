Автобусы Сочи будут работать почти до полуночи в курортный сезон

Пассажирские перевозки в Сочи с 1 июня 2025 года переходят на летнее расписание. Власти курорта обсудили с руководителями транспортных предприятий готовность отрасли к пиковым нагрузкам, уделив особое внимание безопасности и комфорту пассажиров, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Солнцев, Коммерсантъ Фото: Александр Солнцев, Коммерсантъ

По прогнозам, объем перевозок в предстоящие месяцы может превысить 20 млн пассажиров из-за растущего туристического потока. Это создаст значительную нагрузку на персонал семи автотранспортных предприятий города, подвижной состав и дорожную инфраструктуру.

В летний период время работы общественного транспорта продлится до 23:00, а на маршруте Сочи — Адлер — до полуночи. В июле также возобновит работу круглосуточный маршрут в аэропорт.

Почти половину подвижного состава города составляет муниципальный транспорт — около 400 единиц. За последние три года благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» федеральным и краевым программам в Сочи обновили 225 транспортных средств на основных городских маршрутах.

Особое требование к перевозчикам — исправность систем кондиционирования во всех оборудованных ими автобусах и электробусах. Руководство города выразило уверенность, что транспортный комплекс Сочи успешно справится с сезонным пассажиропотоком.

Мария Удовик