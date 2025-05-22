Из-за атаки дронов на Москву задерживаются рейсы в Сочи

Несколько авиарейсов из Москвы в Сочи прибыли и прибудут с опозданием из-за введенного в столичных аэропортах плана «Ковер» после атаки беспилотников. По данным онлайн-табло воздушной гавани курорта, задерживаются шесть рейсов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ

Самолет авиакомпании «Аэрофлот», который должен был прибыть в 14:05, приземлится с опозданием на 35 минут — в 14:40. Борт «Победы» прибудет в 12:21 вместо запланированных 11:15. Рейс S7 отложен на час и прибудет в 18:05. «Уральские авиалинии» также изменили график: один из рейсов прибудет вместо 18:55 в 21:00, второй — не в 21:25, а в 23:05. Самолет «Азимута» вместо 22:00 ожидается в 23:50.

По данным ряда СМИ, причиной сбоев в расписании стали авиационные ограничения, введенные в московской воздушной зоне после атаки украинских беспилотников на столицу. Во Внуково отложено как минимум 13 вылетов, в Домодедово — 11. Также задержки зафиксированы в Шереметьево. В результате сотни пассажиров оказались заблокированы в зонах ожидания, в том числе семьи с детьми.

Некоторые рейсы переносились по несколько раз, сообщают новостные Telegram-каналы. Так, пассажиры рейса Москва — Хургада авиакомпании Egypt Air сообщили, что их вылет сдвинулся почти на сутки — с 1:15 до 23:45. У клиентов авиакомпании Red Sea, также направлявшихся в Хургаду, вылет был отложен на несколько часов без предоставления информации и обслуживания со стороны перевозчика.

Мария Удовик