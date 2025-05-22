В Сочи пройдет международный боксерский турнир России и Сербии

Международная матчевая встреча по боксу между сборными России и Сербии за кубок, посвященный 80-летию Победы, пройдет 26 мая в сочинском комплексе «Юг Спорт». Турнир организован по инициативе Сербии с целью укрепления политических и дружеских связей между странами, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Соревнования приурочены к юбилею Победы в Великой Отечественной войне. В них примут участие юноши 15–16 лет, которые будут соревноваться в восьми весовых категориях. Бои пройдут по правилам профессионального бокса и будут состоять из четырех раундов по три минуты каждый.

По словам директора департамента физической культуры и спорта администрации Сочи Анатолия Мирошникова, мэрия курорта поддержала эту инициативу, подчеркивая, что спорт служит важной площадкой для укрепления дружбы. Бокс традиционно популярен в Сочи, и состязания сборных команд России и Сербии вызовут интерес у местных жителей и туристов. Вход на мероприятие свободный.

Церемония открытия турнира начнется в 15:00.

Мария Удовик